Prežívame skutočne tak náročné časy ako sa o nich hovorí?

Áno počujeme to všade naokolo „prežívame ťažké časy“. No počúvali sme to aj pred existenciou samotného Covid – 19. Používali to skupiny, ktorým to vyhovovalo ako firmy, médiá, exponované osoby..

Nie situáciu ohľadne Covid – 19 nezľahčujem. Je to vážne, aj keď sa to nezdá niektoré Slovenské nemocnice sú plné a svet sa mení za pochodu prostredníctvom napríklad agilných prístupov v súčinnosti s digitalizáciou. Okrem samotnej epidémie ako vieme podnikatelia trpia z pohľadu nízkych, alebo žiadnych obratov a deti sú izolované dištančným vzdelávaním, často s obmedzenou socializáciou a zníženou športovou aktivitou. Na túto skupinu teraz konkrétnejšie zameriam moju pozornosť a to formou nasledujúcej hypotézy: ak by sa deti narodené v roku 2000 (miléniové deti) narodili pred 100 rokmi t.j. 1900, žilo by sa im lepšie? Na internete som videl po anglicky kolovať podobné údaje, ktoré som ale upravil a doplnil. Poďme sa teda pozrieť na históriu:

Keď by mali 14 rokov začala by prvá Svetová vojna a skončila by keď by mali 18 rokov s 22 miliónmi mŕtvych ľudí.

O niečo neskôr by začala globálna pandémia tzv. Španielska chrípka. Vďaka nej zomrelo 50 miliónov ľudí, deti by vtedy mali 20 rokov.

Pri veku 29 rokov by prežívali ďalšiu globálnu ekonomickú krízu. Vznikla v New Yorku (burza cenných papierov). To spôsobilo hladomor a nezamestnanosť.

Pri veku 33 rokov by Nacisti získali moc

Pri veku 39 rokov začala 2. Svetová vojna, ktorá by skončila pri veku 45 rokov so 60 miliónmi obetí.

Pri veku 50 rokov začala vojna na Kórejskom polostrove (Sever proti Juhu) Komunisti vs. Spojené štáty.

Pri veku 64 rokov začala vojna vo Vietname.

Vo veku 68 rokov (21.8.) obsadili Komunisti väčšinu strategických miest v Československu a komunizmus skončí pri veku 89 rokov – Nežná revolúcia.

Cieľom týchto historických udalostí nie je zľahčovať súčasný stav, ale uvedomiť si, že naši starý rodičia o ktorých si niekedy myslíme, že nič neprežili toho prežili skutočne dosť. V súčasnosti nie je žiadny plošný hladomor na Slovensku. Vieme komunikovať vďaka digitálnym pomôckam, máme teplo, stravu a zdravotnú starostlivosť. Toto všetko naši starý rodičia niekedy nemali, alebo mali len veľmi obmedzené. Situácia nie je ľahká, ale vážme si tých, ktorí prežili ťažké časy a možno skrz túto udalosť im budeme viac rozumieť ako predtým. Na rôzne informácie sa vieme pozerať z rôznych uhlov pohľadov a každý z nich môže ukázať niečo iné, pozitívnejšie, negatívnejšie, optimistickejšie, či pesimistické. Relatívne blízka história nám pripomína aké ťažké situácie prežívali ešte naši pamätný členovia rodiny. Čo je, ale zrejmé, že súčasná generácia - Z, bude čeliť iným problémom ako naši predkovia.