Čím ďalej viac Slovákov je FOMO

Zasahuje to prevažne mladých, no výnimkou nie sú ani generačne starší ľudia. Ak poznáte niekoho, kto je FOMO je dobré, aby to o sebe minimálne vedel. Viac o FOMO sa dočítate v nasledujúcom článku.

Každá recesia (finančná kríza) okrem hrozieb prináša aj určité príležitosti. Paradoxne, práve vtedy ľudia vo veľkom predávajú napr. svoje investície v indexových fondoch (akcie), alebo ich presúvajú do konzervatívneho portfólia (dlhopisy). Žiaľ v čase, kedy to robia je väčšinou už neskoro a pri dlhodobých investíciách, takéto konanie nie je považované ako „efektívne“. Pri vysokej volatilite trhov (kolísavosť) prevažne alternatívnych a špekulatívnych investícií však dochádza aj k inému spotrebiteľskému správaniu sa. Ide o FOMO (fear of missing out) teda strach z premeškania určitých investičných príležitostí. Kryptomeny, ktoré sa využívajú aj v kyberpriestore na platby tovarov z čierneho trhu, prípade transakcie, kde je viac menej nemožné identifikovať odosielateľov a prijímateľov platieb sa uplatnili nie len ako platidlo, ale pre širšiu verejnosť, aj ako alternatívne investovanie. Podobné výkyvy ako majú kryptomeny však stabilné meny v takej frekvencií a intenzivite určite nezaznamenávajú. Preto môže ísť o pomerne veľké investičné riziko a investori by mali byť pripravení aj na variantu straty svojich investovaných finančných zdrojov. Strach z premeškania príležitosti prevažne u emotívne konajúcich investorov môže rásť a pokiaľ svoje investície nediverzifikujú (prerozdelenie investícií), tak môžu podobne ako pri hazarde postupne prísť o všetok svoj nakumulovaný majetok. Pre podporu finančnej gramotnosti je dobré hovoriť aj o takýchto hrozbách v našej spoločnosti. Pri správaní FOMO v priemere 4/5 investorov začína prerábať svoje zdroje, preto pri takomto správaní sa je potrebné spozornieť.